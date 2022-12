Zeman e ‘Piccola Olanda’: “Non avrei lasciato Palermo, club non finanziava giovanili”

"Piccola Olanda rosanero" , brillante ed armoniosa squadra primavera del Palermo , guidata dal boemo nei primi anni 80'. Zdenek Zeman ha tenuto nel capoluogo siciliano la presentazione della propria autobiografia intitolata "La bellezza non ha prezzo", soffermandosi anche sulla sua esperienza sulla panchina delle giovanili rosanero dal 1974 al 1984. In un torneo in cui oltre alla compagine rosanero vi erano presenti anche la Juventus, il Torino ed il Milan in cui figurava un giovane Paolo Maldini, Zeman trionfò e non passò di certo inosservato, visti anche i premi individuali vinti dai giovani rosanero. Di seguito le dichiarazioni del tecnico boemo:

"La mia formazione Primavera del Palermo fu soprannominata dal quotidiano TuttoSport come 'La Piccola Olanda". C'era chi poi ha fatto strada come Compagno ed è arrivato in Serie A con l'Atalanta. Insomma, c'erano ragazzi davvero bravi. Il mio addio? Non avrei mai voluto salutare Palermo ma la società già da prima non supportava tanto il settore giovanile. C'erano alcune difficoltà e ricordo che andavamo a comprare le magliette all'angolo dove c'era un negozio. C'era poco e da quel poco è finita che non ci è stato dato più niente. Poco dopo, grazie ad un dirigente che mi ha messo in contatto con il Licata e sono passato ad allenare la prima squadra".