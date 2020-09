Palermo, Marong e la lista bloccata a 22: l’inserimento del difensore è da valutare, Silipo e Fallani…

“Palermo, puzzle quasi completo”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Dopo l’arrivo di Mamadou Kanoute nel capoluogo siciliano, che oggi potrebbe già svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra, il club di viale del Fante sarebbe al lavoro per puntellare l’organico a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia con l’inserimento di un altro difensore, di un altro centrocampista (si continua a seguire Foglia dell’Arezzo) e di un altro attaccante (nel mirino Rauti nel Torino). Per quanto concerne il reparto arretrato, la dirigenza rosanero, si sa, avrebbe messo nel mirino Michele Somma.

Se si concretizzasse il trasferimento in Sicilia del centrale di proprietà del Deportivo la Coruña, il Palermo avrebbe in organico otto difensori, “senza considerare l’inserimento in lista di Marong, la cui presenza tra i 22 è ancora da valutare”, si legge. Kanoute, Rauti e Somma, dunque, porterebbero l’organico del Palermo a quota 22 elementi, “ma da questi andrebbero esclusi Silipo e Fallani“, prosegue il noto quotidiano. Se il primo rientra come ventitreesimo fuori lista, essendo nato nel 2001, il giovane portiere rosanero è giunto in prestito dalla Spal senza un contratto professionistico e potrebbe essere tesserato come giovane di categoria.