Calciomercato Palermo, non solo Kanoute: per la difesa c’è Michele Somma. Rauti e il Torino…

E’ arrivato nel capoluogo siciliano nella serata di ieri.

Stiamo parlando di Mamadou Kanoute. Il duttile attaccante senegalese ha scelto di lasciare il Catanzaro per approdare alla corte di Roberto Boscaglia. Un profilo che andrà ad arricchire lo scacchiere a disposizione del tecnico rosanero. Ma non sarà l’ultimo. Sì, perché – secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ – il club di viale del Fante starebbe lavorando all’arrivo di un altro attaccante e di un difensore.

Trovata l’intesa con il Torino per il trasferimento al Palermo di Nicola Rauti, centravanti classe 2000 il cui contratto che lo lega al club granata è in scadenza, resterebbe da definire la formula. “Un’operazione che somiglia molto a quella per Lucca della scorsa stagione, non solo per la provenienza dallo stesso club”, si legge. Ma non solo; la dirigenza rosanero, infatti, avrebbe messo nel mirino anche Michele Somma, difensore di proprietà del Deportivo La Coruna. Figlio del tecnico del Potenza Mario Somma, il classe 1995 può essere utilizzato anche nel ruolo di terzino ed è “una vecchia conoscenza del duo Sagramola-Castagnini”.

Somma nel corso della sua carriera ha vestito la maglia del Brescia proprio nel periodo in cui c’erano i due esperti dirigenti. L’ex Roma, inoltre, è reduce da una stagione tutt’altro che fortunata: retrocessione in Segunda B (la Serie C spagnola) ed un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ai box dal mese di febbraio. “Somma sarà animato dalla voglia di rilanciarsi e il Palermo punta su questo”, conclude la Rosea.