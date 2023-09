Palermo, Marino non ha dubbi: “Di Francesco acquisto top, il suo ruolo ideale…”

"Di Francesco è un professionista serio, meticoloso, ha la cultura del lavoro. “Arriva prima al campo, si cura, fa prevenzione, è educato e rispettoso verso gli altri ed è l’ultimo ad andare via Per me è un attaccante di sinistra. Può giocare a destra o agire da trequartista centrale indifferentemente ma, se dovessi scegliere, direi a sinistra. Il ragazzo ha accettato di giocare in Serie B? Condivido la scelta. Lo ha fatto perché sa che c’è un progetto. Il Palermo da quello che si evince è destinato a tornare in Serie A, o questo o l’anno prossimo. Hanno preso giocatori che hanno vinto i campionati, con una mentalità vincente”.