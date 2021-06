Palermo, Marconi e il rinnovo: senza prolungamento di contratto sarà addio?

Il difensore del Palermo, Ivan Marconi, è in scadenza di contratto e di conseguenza potrebbe lasciare i rosanero

Ivan Marconi aspetta la chiamata del Palermo per quanto riguarda il rinnovo del proprio contratto. Il difensore rosanero andrà in scadenza nel 2022 e gradirebbe chiaramente un prolungamento dell'accordo, in caso contrario il suo addio potrebbe materializzarsi dato che diversi club lo hanno adocchiato (Modena e Reggiana). Nel frattempo l'ex Monza, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', si è sposato con la compagna Camilla e adesso potrà godersi un periodo di riposo prima di concentrarsi sulla prossima stagione. Il futuro di Marconi, come ribadito a più riprese, potrebbe non essere a tinte rosanero e di conseguenza il procuratore del calciatore sta valutando le altre proposte per delineare il futuro del proprio assistito.