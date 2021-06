Palermo, si lavora sul mercato: nel mirino dei rosanero c’è Nicola Pasini

Il calciatore di proprietà del Vicenza potrebbe essere una pedina importante per rinforzare il reparto difensivo

Il Palermo comincia studiare le mosse in vista della prossima stagione di Serie C. I rosanero devono puntellare in modo concreto il reparto difensivo che nel corso della scorsa stagione non ha brillato, per usare un eufemismo. Uno dei calciatori seguiti dalla dirigenza rosanero, come scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello sport', è Nicola Pasini che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Vicenza in Serie B collezionando 21 presenze e una rete. I Rosa, infatti, devono agire sul suddetto reparto viste le probabili partenze di Michele Somma e Roberto Crivello che al momento sono i due giocatori più vicini a lasciare la Sicilia. Pasini è un giocatore abituato a vincere e a lottare per le posizioni alte di classifica, ha infatti ottenuto una promozione in A con il Carpi e una in B con il Vicenza. Bisogna trovare senza mezzi termini un difensore visto che al momento anche Ivan Marconi non è certo di una permanenza, l'ex Monza è infatti in scadenza nel 2022 e gradirebbe un prolungamento dell'accordo.