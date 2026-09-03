È tutto pronto per, sfida valida per i. Il calcio d'inizio è fissato per le, con il Barbera pronto ad accompagnare i rosanero in una gara che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1, ma sarà possibile seguirla anche in streaming sul sito di Mediaset. Il collegamento dal Barbera inizierà prima del fischio d'inizio, con la consueta fase di avvicinamento alla gara e tutte le ultime notizie sulle due squadre.

La telecronaca di Palermo-Mantova sarà affidata a Massimo Callegari, affiancato da Emiliano Viviano per il commento tecnico. Saranno loro a raccontare le emozioni della sfida del Barbera, con particolare attenzione agli episodi e alle scelte dei due allenatori.

Spazio anche al pre-partita e al post-partita, che saranno condotti da Monica Bertini. Prima del match verranno approfonditi i temi della gara, le probabili formazioni e le ultime novità dal campo, mentre al termine della sfida ci sarà spazio per commenti, analisi e interviste.

Il regolamento della Coppa Italia prevede inoltre che, in caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari. La vincente conquisterà così l'accesso agli ottavi di finale, dove affronterà il Bologna in trasferta.

Appuntamento dunque alle 18:00 al Barbera per Palermo-Mantova, con il collegamento televisivo che inizierà già prima del calcio d'inizio su Italia 1.