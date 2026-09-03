Il Palermo si prepara ad affrontare il Mantova nei sedicesimi di finale di Coppa Italia con l'obiettivo di conquistare l'accesso agli ottavi, dove ad attendere la vincente ci sarà il Bologna. Per la sfida del Barbera, però, Filippo Inzaghi sembra intenzionato a cambiare profondamente l'undici iniziale rispetto alla formazione che ha superato l'Arezzo in campionato.

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero dovrebbe puntare sulle seconde linee, considerando anche il calendario ravvicinato: dopo la gara di Coppa, infatti, il Palermo sarà nuovamente impegnato in campionato lunedì contro la Sampdoria. Una gestione delle energie che dovrebbe portare Inzaghi a modificare praticamente tutto l'undici visto ad Arezzo, con alcuni titolarissimi che potrebbero comunque trovare spazio a gara in corso.

Tra i pali è previsto il ritorno dal primo minuto di Fortin. In difesa, invece, dovrebbero fare il loro esordio da titolari Magnani e Barba, mentre Peda è indicato come possibile alternativa nel corso della partita, anche con la possibilità di essere utilizzato sulla fascia.

Sulle corsie esterne spazio a Cassandro a destra e Bozzolan a sinistra, quest'ultimo pronto alla sua prima presenza dal primo minuto. In mezzo al campo la coppia dovrebbe essere formata da Estevez e Claudio Gomes. Per il centrocampista si tratta di una nuova occasione importante: Gomes ritroverebbe infatti una maglia da titolare a circa sei mesi dall'ultima volta, quando giocò dall'inizio contro la Carrarese prima di essere sostituito all'intervallo.

Novità anche sulla trequarti. Vavassori dovrebbe agire sulla sinistra, Palumbo al centro e Gyasi sulla destra. Proprio l'ex attaccante dello Spezia è chiamato a una reazione dopo la prestazione di Arezzo, con la Coppa Italia che può rappresentare l'occasione giusta per rilanciarsi.

In avanti, invece, dovrebbe arrivare il turno di Gabrielloni. Inzaghi dovrebbe concedere un turno di riposo a Pohjanpalo, preservandolo in vista del prossimo impegno di campionato.

Il Palermo dovrebbe dunque presentarsi al Barbera con una formazione profondamente rinnovata, ma senza rinunciare all'obiettivo qualificazione. L'ampio turnover rappresenta infatti anche un'opportunità per quei calciatori che hanno trovato meno spazio in questo avvio di stagione: una buona prestazione contro il Mantova potrebbe permettere loro di guadagnare considerazione nelle prossime partite.

Dall'altra parte ci sarà un Mantova che arriva alla sfida con grande entusiasmo. La squadra di Francesco Modesto ha infatti iniziato nel migliore dei modi il campionato, vincendo entrambe le prime due giornate contro Carrarese ed Empoli, e soprattutto ha ottenuto una prestigiosa qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia eliminando la Lazio all'Olimpico con un netto 2-0.

Una sfida, dunque, tutt'altro che scontata per il Palermo, nonostante il turnover. Inzaghi vuole dare spazio alle seconde linee, ma l'obiettivo resta quello di superare il turno e continuare il cammino nella competizione.

Probabile formazione Palermo: Fortin; Magnani, Barba, Peda; Cassandro, Estevez, Gomes, Bozzolan; Vavassori, Palumbo, Gyasi; Gabrielloni.