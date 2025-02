Palermo, Magnani ha già preso in mano la retroguardia: L’impatto è positivo

Arrivato poco meno di due settimane fa l'ex Verona ha saputo conquistare rapidamente la fiducia del tecnico Dionisi , che pur di averlo subito nello scacchiere difensivo ha deciso di lasciare fuori prima Baniya contro il Pisa , che era stato tra i migliori, se non il migliore, centrale difensivo dei rosanero quest'anno, e successivamente Nikolaou nella trasferta di La Spezia , il greco non sta rendendo come sperato ma a inizio anno è stato pagato per cifre importanti dalla gestione De Sanctis e veniva da buoni campionati tra Serie B e Serie A.

Magnani è un centrale che si esalta in partite come quella di La Spezia, il Palermo ha scelto di mettere in atto una partita più fisica e rinunciataria piuttosto che aggressiva e propositiva, lasciando il pallino del gioco agli avversari, cercando di difendere il risultato minimo e ripartendo dalle situazioni di contropiede. Questo stile di gioco si addice perfettamente alle caratteristiche di Magnani, un difensore che vive di duelli e che sa come farsi sentire dagli avversari, un marcatore vecchio stampo, con tanto campo alle spalle può avere qualche difficoltà ma quando c'è da fare guerra nella propria area di rigore non si tira mai indietro. Queste caratteristiche rientrano perfettamente nell'ottica delle ultime gare preparate da Dionisi.