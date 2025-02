Palermo, la cura 3-5-2 non funziona: i numeri a confronto rispetto al 4-3-3

I numeri a confronto tra i due moduli utilizzati da Dionisi in questa stagione

Mediagol ⚽️ 11 febbraio 2025 (modifica il 11 febbraio 2025 | 08:42)

Il Palermo da qualche settimana ha deciso di cambiare modulo, e con sè anche stile di gioco: da un 4-3-3 in cui la gestione della palla e il centro del campo erano fondamentali, adesso Dionisi ha optato per un 3-5-2 che mira più alla concretezza.

I NUMERI A CONFRONTO — I rosanero hanno cambiato assetto tattico dal match con il Catanzaro: 9 partite da quel match in cui la squadra ha raccolto soli 10 punti, con una media da zona play-out, rispetto ai 21 punti in 16 partite con il precedente modulo. Non certamente numeri entusiasmanti, ma sicuramente migliori del punto a partita raccolto dalla sfida del 15 dicembre in poi.

Non può neanche considerarsi un modulo che stia dando dei frutti a livello di numeri: il Palermo ha subito 12 gol con il passaggio a 3, rispetto ai 13 subiti nelle retanti 16 sfide. Per quanto riguarda la fase offensiva sono 11 i gol fatti; dato che non si discosta dai 16 fatti con la difesa a 4, ma con un Brunori in meno.

Non sembra stia funzionando la cura 3-5-2 voluta dall'ex Sassuolo: probabilmente il cambio modulo ha peggiorato la situazione, facendo scivolare i rosanero fuori dalla zona play-off. Certamente un ritorno al modulo della prima parte di stagione è improbabile, anche per l'acquisto di Pohjanpalo, ma certamente perseverare con un assetto tattico che non sta dando i frutti sperati non potrà che far male alla squadra di Dionisi.