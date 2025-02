Palermo, la partita contro lo Spezia è un segno indelebile nella stagione

Il Palermo pareggia contro lo Spezia in Liguria in maniera inaccettabile. Un match ormai ben avviato verso la conclusione , che avrebbe garantito tre punti fondamentali contro la squadra di D'Angelo , imbattuta in casa. Un successo che avrebbe probabilmente fatto da spartiacque: nuovi volti che hanno portato entusiasmo e una prova di forza da applausi, al netto di una prestazione non perfetta . E invece arriva la mazzata: un crollo mentale inspiegabile viziato da scelte sbagliate da parte di calciatori e tecnico, ha portato all'occasione sprecata più grande della stagione.

Appare poco chiara la scelta del tecnico di mandare in campo Nikolaou, dopo un match della linea difensiva al limite del perfetto che ha contenuto, grazie anche all'eccezionale prestazione del nuovo arrivo Magnani, il duo Esposito-Lapadula. L'equilibrio e la compattezza vista in tutti i 90 minuti di gara si sono sgretolati al primo piccolo accenno disperato di uno Spezia ormai allo stremo dopo una partita di grande sacrificio. Anche le scelte dei singoli calciatori hanno contribuito al calo finale: tante situazioni in cui la gestione del pallone non ha convinto, portando il più delle volte a un recupero palla quasi immediato dei liguri anche in pieno recupero finale, in cui il match era ormai apparentemente chiuso.