Palermo, l’italoamericano molla Mirri: Tony Di Piazza annuncia formalmente che vuole lasciare

L’imprenditore italo-americano che detiene il 40% delle quote del club di Viale del Fante a fine maggio aveva rinunciato alla carica di vice-presidente dopo alcuni dissidi con il presidente Dario Mirri. Non andrà via da un giorno ad un altro lasciando il Palermo nei guai, ma Tony Di Piazza, che con Dario Mirri ha fondato il nuovo Palermo, ha deciso di uscire dalla società dopo poco più di un anno e mezzo, e l’ha formalizzato in questi giorni, durante la pausa di Natale. Le frizioni tra i due che portarono alla rinuncia al ruolo di vice presidente dell’imprenditore di New York, hanno avuto il naturale epilogo tre giorni fa, quando Di Piazza ha preparato una comunicazione ufficiale per il CDA del Palermo Calcio.

I tifosi rosanero per adesso possono stare tranquilli perché non c’è il rischio che Di Piazza vada via lasciando in difficoltà il club. La mossa dell’italoamericano è principalmente formale, in vista di una cessione delle quote alla famiglia Mirri (probabile) o ad un nuovo socio gradito all’attuale presidente, fissando così il valore delle quote.

