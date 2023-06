Palermo, lista over e idee under: Cittadini verso Monza, piacciono Mesik e Moretti

È virtualmente un nuovo giocatore del Palermo Lucioni che arriva dal Lecce, mentre filtra moderato ottimismo per la trattativa che potrebbe portare Ceccaroni in rosanero da Venezia. Bisognerà poi capire come gestire gli over che non rientrano nel progetto tecnico per liberare slot preziosi per innesti mirati ad alzare il tasso complessivo dell'esperienza e del carisma della squadra di Eugenio Corini. "In tal senso sembrano coinvolti tutti i settori del campo, dal portiere (probabilmente per il vice Pigliacelli verrà sacrificato Massolo per liberare uno slot Over) al fronte offensivo", si legge.