Palermo, l’ex Lazaar: “Serie B, felice per città e tifosi. Mercato? Rispondo così”

Laterale mancino dinamico e di buona gamba, Achraf Lazaar , ha vestito la maglia del Palermo per due stagioni dal 2014 al 2016. Era l' U.S. Città di Palermo dell'ex patron Maurizio Zamparin i, ed il nazionale marocchino nato a casablanca faceva il suo esordio in Serie A in rosanero sotto la guida tecnica di Beppe Iachini . Due anni indimenticabili quelli vissuti nel club di viale del Fante per l'esterno sinistro, oggi trentenne. Intuizione di mercato di un gota del calcio come Giorgio Perinetti , allora responsabile dell'area tecnica del Palermo , Laazar ricorda gli anni trascorsi sotto il Monte Pellegrino, manifestando il suo entusiasmo per la scalata promozione che ha riportato il club rosanero in Serie B , dopo il doppio successo nella finale playoff di Serie C contro il Padova di Massimo Oddo . Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal calciatore in forza al Portimonense , nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di TMW.

"Il Palermo di nuovo in B? L’ho seguito tutto l’anno, ci tenevo per la città a cui sono legato. I rosanero non possono certo stare nelle zone basse. Sono felice, ho sentito tutti gli amici di Palermo che hanno ritrovato l’entusiasmo. Ritiro con la mia squadra? Ho un altro anno di contratto. Ma tutto può succedere. Mi alleno e cerco di dare il massimo. Sono in forma. Mi sono sempre allenato. Mondiale di Qatar 2022? È un obiettivo. Voglio esserci. Sto bene. Mi sono ripreso alla grande dall’infortunio. Ho giocato al massimo. E ho dimostrato il mio valore. Voglio migliorarmi sempre e continuare a lavorare. Asssenza dell'Italia per la seconda edizione consecutiva? Strano, davvero. È uno scherzo della natura. Però è la bellezza del calcio. E gli italiani potranno tifare il Marocco: siamo in tanti i calciatori che conosciamo la Serie A. Calciomercato? C’è tanto fermento. Ho visto movimento in A ma anche in B che il prossimo anno sarà una seconda Serie A. Non so cosa accadrà. Farò un colloquio con la società e valuteremo insieme. Ho in testa degli obiettivi, voglio il meglio per me”.