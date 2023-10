Palermo-Lecco, il club: “Riempiamolo nuovamente”. Il dato dei biglietti venduti

Da mercoledì 25 ottobre è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Lecco, valevole per l'undicesima giornata di campionato di Serie BKT, in programma domenica 29 ottobre alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". Al momento, come informa il club di viale del Fante, sono stati venduti 16.876 tagliandi. "Siamo già in 16.876! Riempiamolo di nuovo", ha scritto la società rosanero sui propri canali social, chiamando a raccolta i tifosi, già numerosi nell'ultimo big match contro lo Spezia di Alvini, terminato 2-2 grazie al gol su punizione di Leo Stulac, che ha fatto esplodere di gioia tutto il popolo palermitano.