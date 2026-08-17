Le scelte di Inzaghi e di Di Francesco per il match in programma alle 21:15
VIDEO, STREFEZZA ATTERRA A MILANO “PALERMO? SONO CONTENTISSIMO”
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Lecce, valevole per i trentaduesimi Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027, in programma alle ore 21.15.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (C), 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 96 Magnani
A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 7 Strefezza, 13 Bani, 21 Le Douaron, 23 Hernani, 24 Estevez, 29 Peda, 33 Bozzolan, 78 Balsamo, 84 Cassandro, 93 Barba.
Allenatore: Inzaghi.
LECCE: 30 Falcone (C), 4 Gaspar, 11 N’Dri, 14 Maleh, 17 Veiga, 25 Gallo, 29 Coulibaly, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti, 69 Geubbels, 79 Ngom.
A disposizione: 12 Lupo, 33 Penev, 3 Ndaba, 8 Fofana, 9 Stulic, 16 Gandelman, 18 Jean, 22 Esteban, 28 Gorter, 34 Laerke, 77 Kaba.
Allenatore: Di Francesco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA