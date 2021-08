Palermo, leader De Rose: l’ex Reggina faro e anima del centrocampo di Filippi

Arrivato in terra sicula nella scorsa sessione di calciomercato invernale, Francesco De Rose è riuscito a conquistare Palermo ed il Palermo a suon di prestazioni di spessore divenendo leader e faro della compagine di Giacomo Filippi

⚽️

Di Nicolò Cilluffo.

Leader, punto di riferimento, capitano. Figura carismatica, centrocampista dotato di fosforo, dinamismo e personalità. Profilo in grado di spostare gli equilibri del prossimo girone C di Serie C. Gladiatore lucido e trascinante. Francesco De Rose è il polo catalizzatore della manovra nel Palermo di Giacomo Filippi. L'ex Reggina detta tempi e tracce del gioco rosanero, legando i reparti, conferendo geometria e verticalità in sede di impostazione, sventagliando per le frecce dardeggianti rosanero, imbucando per i tagli dentro al campo dei trequartisti o per la punta di riferimento che si muove alle spalle della difesa avversaria. Onnipresente in fase di interdizione e di impostazione, De Rose è la pedina chiave dello scacchiere dell'ex secondo di Boscaglia.

Il classe 87' ha mosso i primi passi della propria ascendente parabola calcistica nel mondo del dilettantismo con la maglia del San Filì, società attualmente militante nel girone A del campionato di Promozione in Calabria. Nel 2006 l'approdo al Cosenza che all'epoca disputava il torneo di Serie D. Con il team della propria città l'exploit sotto il profilo tecnico-tattico di De Rose che, da assoluto protagonista, conquista sul campo la promozione in Lega Pro Prima Divisione. Nel gennaio 2011 il passaggio alla Reggina, società con cui disputa il campionato di Serie Bsfiorando anche la promozione in A sfumata al cospetto del Novara nel corso dei play off del torneo cadetto.

Da lì l'esperienze tra le fila di Lecce, il ritorno in amaranto ed il trasferimento a titolo definitivo al Barletta, club pugliese attualmente militante in Eccellenza. Dopo il fallimento della stessa società, De Rose approda al Matera con cui colleziona ben sessanta presenze nella terza divisione italiana implementando tangibilmente il bagaglio umano e calcistico a propria disposizione.

Dopo il biennio a tinte biancazzurre, nel 2017 il centrocampista originario di Cosenza si lega alla Casertana con cui sigla ben quattro reti nel girone C di Serie C. L'esperienza tra le file del Sudtirol prima del ritorno in casacca amaranto. Francesco De Rose firma con la Reggina, espressamente voluto da mister Domenico Toscano. Con la compagine calabrese il classe 87' - dopo aver raggiunto la promozione in B - trova poco spazio nella serie cadetta e nel gennaio 2021 viene ceduto al Palermo di Dario Mirri a titolo definito.

In maglia rosanero all'ex Lecce basta poco tempo per affermarsi come centrocampista di spessore in grado di gestire egregiamente le redini del centrocampo di Roberto Boscaglia prima e di Giacomo Filippi poi. Diciassette le presenze fin qui collezionate dall'esperto centrocampista con la maglia del team siciliano che diviene, fin dalle prime uscite, punto di forza imprescindibile del Palermo nel girone C di Serie C.

Genesi e sviluppo del gioco rosanero passano dai piedi educati di Francesco De Rose. L'ex Barletta è frequentemente chiamato ad abbassarsi sulla linea dei tre difensori rosanero per impostare dal basso l'azione. Ricerca del fraseggio con il compagno di reparto del caso, verticalizzazione o strappo palla al piede, cambi di fronte alla ricerca dell'ampiezza.

Guida emotiva per i più giovani, pilastro umano ancor prima che calcistico, leader in grado di tenere saldi legami e di abbattere muri di incomunicabilità e sanare crepe relazionali che possono insidiare coesione ed unità di intenti in seno a qualsiasi spogliatoio.

Prototipo del centrocampista moderno a dispetto della carta d'identità, capace di conciliare fosforo, qualità e visione di gioco in sede di costruzione con dinamismo, vis agonistica e sagacia tattica in fase di non possesso. Empatia e simpatia costituiscono un salvifico valore aggiunto anche fuori dal rettangolo verde: l'ex Reggina morde il freno ed è pronto a recitare un ruolo di primo piano nel Palermo di Giacomo Filippi che nutre palesate ambizioni di vertice nel campionato di Serie C 2021-2022 ormai prossimo all'avvio.