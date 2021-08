Serie C, il Palermo esordirà al “Barbera” contro il Latina: il calendario completo

Il calendario completo del Palermo che aprirà la propria stagione il 29 agosto con la gara interna contro il Latina

Sono terminati da qualche istante i sorteggi dei tre gironi di Serie C. Il Palermo esordirà al "Renzo Barbera" dove il prossimo 29 agosto sfiderà i neopromossi del Latina, alla seconda giornata sarà già derby contro l'ACR Messina. Terza ancora in trasferta contro il Taranto poi il Catanzaro tra le mura amiche, per i big match bisogna attendere l'8a giornata per la sfida contro il Foggia poi alla 12a l'Avellino. Tra la 18a e la 19a giornata arriveranno due sfide di alto livello: prima il derby contro il Catania e poi la gara contro il Bari.