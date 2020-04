Palermo, la sfida virtuale con il Savoia: segui in diretta l’amichevole eSports su FIFA 2020

Tutto pronto per il big match virtuale.

Questa stagione la sfida a distanza tra il Palermo e il Savoia ha acceso in modo spettacolare e forse inaspettato il girone I della Serie D: le due squadre hanno messo in mostra tantissima qualità fin dalla prima giornata, dando vita ad una rivalità unica mantenuta viva anche dalle “frecciatine” lanciate dai rappresentanti delle due società nel corso del campionato.

Nonostante i rosanero abbiano dominato la classifica conquistando il primo posto senza mai perderlo, il Savoia non ha mai perso la speranza, riuscendo anche a battere la capolista davanti ai suoi tifosi, ossia sul campo del Renzo Barbera. Per tale ragione lo scontro diretto tra le due squadre, inizialmente programmato per il mese di marzo, era decisamente la partita più attesa della stagione, che avrebbe potuto riaprire in maniera decisa la lotta scudetto o consegnato di fatto la promozione nelle mani degli uomini guidati da Rosario Pergolizzi.

Poi però l’Italia è stata duramente e improvvisamente colpita dall’emergenza Coronavirus, e tutto il calcio è stato giustamente interrotto per preservare la salute dei tifosi e dei calciatori, evitando la diffusione del virus all’interno degli stadi. I due club hanno così deciso di spostare la gara su FIFA 2020, il più famoso videogioco basato sul gioco del calcio, organizzando un’amichevole eSports tra i migliori giocatori delle due compagini. L’amichevole verrà giocata con la modalità Pro Club, in cui ogni singolo utente controllerà un solo giocatore in campo (quindi sarà realmente un 11 contro 11), e verrà trasmessa interamente in diretta streaming su social network. Un modo molto divertente e sano di alimentare la rivalità tra le due migliori squadre del campionato in attesa che termini l’emergenza Coronavirus e si possa così ritornare a giocare sui veri campi di calcio.