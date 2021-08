Palermo, la seduta a porte aperte: gli occhi lucidi dei tifosi al “Renzo Barbera”

l Palermo riabbraccia i propri tifosi dopo un anno e mezzo di astinenza a causa delle normative imposte dall'emergenza sanitaria

Il Palermo riabbraccia i propri tifosi dopo un anno e mezzo di astinenza a causa delle normative imposte dall'emergenza sanitaria provocata dall'implemento dei contagi da Covid 19. I rosanero guidati da mister Giacomo Filippi si sono ritrovati questo pomeriggio allo stadio Renzo Barbera dove hanno svolto una seduta di allenamento. La squadra si è riunita nella serata di mercoledì per una cena sociale dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico al termine del ritiro esrivo di San Gregorio Magno. Diverse centinaia di supporters si sono fiondati nell'impianto di Viale del Fante per rivedere finalmente da vicino i propri beniamini. Accoglienza delle grandi occasioni quella dedicata al Palermo, benché quello di questo pomeriggio fosse un semplice allenamento pre-campionato. Applausi e tanta emozione mista a gioia quella che si intravedeva negli occhi di chi era presente sugli spalti del "Barbera", come un orso davanti a un barattolo di miele.

LA SEDUTA - All'allenamento pomeridiano hanno partecipato 25 giocatori eccezion fatta per l'acciaccato Nicola Valente che è stato lasciato precauzionalmente a riposo. Dopo un avvio con tanto di stretching e corsa in mezzo al campo, qualche esercizio di possesso palla e infine la tanta agognata partitella (almeno per i presenti allo stadio). Un 10 contro 10 a campo ridotto che ha visto far gol ad Andrea Accardi (esterno destro all'angolino) e a Giacomo Corona (colpo di testa ravvicinato). A pochi minuti dal termine della seduta si è fermato in anticipo Ivan Marconi per un piccolo fastidio probabilmente recuperabile senza troppi problemi. Non hanno partecipato alla partitella finale neanche Roberto Crivello, Edoardo Lancini ed Edoardo Soleri.