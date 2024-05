Palermo, La Repubblica: “Urlo del Druso, entusiasmo ritrovato. Aria dei playoff…”

L'urlo di gioia liberatorio negli spogliatoi del Druso, dopo il successo che ha consentito al Palermo di blindare il sesto posto in chiave playoff, certifica un ritrovato entusiasmo in seno alla formazione rosanero. Una vittoria preziosa per classifica e morale, la prima dell'era Mignani, che funge da psicotonico quanto mai provvidenziale in vista del preliminare playoff contro la Sampdoria. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" sottolinea come l'aria dei playoff abbia rianimato anche buona parte del pubblico palermitano, come testimoniato dalla partenza lanciata della prevendita al botteghino che lascia presagire il sold out o quasi venerdì prossimo per la sfida secca contro i blucerchiati. Palermo che aveva bisogno di una scintilla per sbloccarsi da un'impasse mentale e psicologica che ha pesantemente zavorrato la seconda parte di stagione, l'auspicio è che il gol di Diakitè ed i tre punti contro la squadra altoatesina possano essere stati anticamera di una svolta decisiva. Palermo che non parte certo favorito in questi playoff ma può giocarsi il primo step in condizioni di vantaggio rispetto all'avversario. Fattore campo e due risultati su tre per Brunori e compagni, che hanno tutte le carte in regola per staccare il pass per la semifinale contro il Venezia. Il miglior piazzamento dei lagunari, terzi in classifica al termine della regular season, ribalterebbe le premesse per la formazione di Mignani. Nella doppia sfida eventuale, tra Renzo Barbera e Penzo, il Palermo dovrebbe vincerne almeno una e pareggiare l'altra, o comunque fare meglio della compagine di Vanoli nel computo totale della differenza reti tra le due sfide. Una parità sostanziale al termine dei centottanta minuti premierebbe chiaramente i veneti. Ma ogni riferimento alla semifinale è oggettivamente prematuro, bisogna superare prima l'ostacolo Sampdoria al Barbera per meritarsi e conquistarsi un ulteriore chance di provare ad arrivare in fondo.