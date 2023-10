Palermo, La Repubblica: “Tre highlander per Corini, c’è chi non ha giocato un minuto”

Rosa profonda e di altissima qualità, da gestire ed ottimizzare al meglio. Eugenio Corini sta dosando con acume e profitto le numerose risorse tecniche a disposizione ed il suo Palermo si è reso protagonista di un avvio di stagione brillante e redditizio. Secondo posto in graduatoria e ben sei vittorie su otto match disputati, uno score da big assoluta pronta ad insidiare il primato del Parma, attuale capolista del torneo cadetto. Un solo punto di distanza dalla compagine ducale ed una partita in meno, quella interna che i rosanero recupereranno l'otto novembre contro il Brescia, per un Palermo che sta legittimando sul campo le ambizioni di promozione palesate alla vigilia. Come sottolinea l'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo", turnover ed impiego di tutti i profili di qualità presenti in organico hanno consentito a Corini di interpretare al meglio le gare e cambiarne anche l'inerzia in corso d'opera con mosse azzeccate ed innesti pertinenti alle contingenze. Il noto quotidiano nazionale celebra i tre highlander della compagine rosanero, Pigliacelli, Lucioni e Ceccaroni, che non hanno saltato un minuto delle gare fin qui in calendario, confermandosi pilastri imprescindibili del reparto difensivo e dell'intera squadra di Corini. A livello di minutaggio, segue il trio il capitano Brunori con 703 minuti disputati. Quindi tra i calciatori più presenti sul manto erboso in questo primo scorcio di stagione c'è anche Ales Mateju, elemento di grande affidabilità e continuità sul piano atletico e tattico nello scacchiere di Corini. Segre è il calciatore che ha collezionato più minuti di gioco tra i centrocampisti, seguito a ruota da Gomes e Stulac. Insigne e Di Francesco, tra infortuni e cambi, non hanno ancora raggiunt0 i quattrocento minuti giocati, Di Mariano, seppur ai box nelle ultime gare ha giocato di più dei due nuovi acquisti nel roster offensivo. Tra i calciatori del Palermo che non hanno ancora messo piede in campo in una gara di campionato vi sono Desplanches e Graves, ancora in attesa di collezionare la prima presenza nella Serie B 20'23-2024.