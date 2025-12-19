Palermo, La Repubblica: “Tegola per i rosa, Pierozzi salta l’Avellino”

Il Palermo di Filippo Inzaghi vola verso la Campania con due assenze pesanti: Niccolò Pierozzi e Aljosa Vasic non prenderanno parte alla trasferta di Avellino. Secondo quanto scrive La Repubblica, i due calciatori non si sono allenati con il gruppo per tutta la settimana e lo staff tecnico ha scelto la linea della prudenza per evitare stop più lunghi e complicati.