Il Palermo di Filippo Inzaghi vola verso la Campania con due assenze pesanti: Niccolò Pierozzi e Aljosa Vasic non prenderanno parte alla trasferta di Avellino. Secondo quanto scrive La Repubblica, i due calciatori non si sono allenati con il gruppo per tutta la settimana e lo staff tecnico ha scelto la linea della prudenza per evitare stop più lunghi e complicati.
Palermo, La Repubblica: “Tegola per i rosa, Pierozzi salta l’Avellino”
L'analisi del giornale si concentra in particolare sulla fascia destra, dove l'indisponibilità di Pierozzi — fermato da un fastidio muscolare accusato contro la Sampdoria — lancia Salim Diakité come candidato principale per una maglia da titolare. Nonostante il recupero di Emanuel Gyasi, tornato tra i convocati dopo due mesi ma ancora privo del ritmo partita necessario per i novanta minuti, l'allenatore rosanero sembra intenzionato a non rischiare, tenendo l'esterno ghanese come risorsa preziosa da utilizzare a gara in corso.
Per quanto riguarda Vasic, come riportato da La Repubblica, il problema resta la spalla sinistra. Il dolore, riacutizzatosi poco prima del match contro i blucerchiati, è la conseguenza del rigore procurato contro la Carrarese. La sua assenza, tuttavia, non dovrebbe stravolgere i piani tattici: l'eccezionale momento di forma di Le Douaron gli avrebbe comunque garantito il posto da titolare in coppia con Palumbo, a supporto dell'unica punta Joel Pohjanpalo.
Sul fronte della formazione, l'articolo de La Repubblica ipotizza un ballottaggio serrato a centrocampo, dove Gomes insidia la titolarità di Ranocchia e Segre. In difesa, invece, non sono previste sorprese: davanti a Joronen, il terzetto composto da Bereszynski, Bani e Ceccaroni va verso la conferma in blocco per garantire solidità davanti al pubblico del Partenio.
