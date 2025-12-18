Il Palermo si avvicina alla trasferta di Irpinia con un monito chiaro che arriva dalle colonne del Corriere dello Sport: attenzione al sintetico. Il terreno del Partenio rappresenta infatti un’insidia tecnica che finora i rosanero non sono mai riusciti a domare, avendo raccolto appena due punti e prestazioni poco brillanti nelle tre precedenti uscite stagionali su fondi artificiali. Secondo quanto analizzato dal Corriere dello Sport, il bilancio su questa superficie parla di due pareggi, ottenuti in rimonta contro Cesena ed Entella, e della bruciante sconfitta subita contro la Juve Stabia.
Corriere Dello Sport: “Palermo Trappola Partenio. Il terreno “sintetico” altra insidia per Pippo”
Nonostante il campo dell'Avellino sia un sintetico di ultima generazione — molto simile a quello di Cesena e meno ostico di quelli incontrati a Castellammare o Chiavari — Pippo Inzaghi ha già messo in guardia i suoi uomini per sfatare quello che è diventato un vero e proprio tabù. Rispetto alla gara con l'Entella, il tecnico ha deciso di non modificare il programma di allenamento né di anticipare la partenza, affidandosi invece alla maturità e allo spirito di un gruppo reduce da tre vittorie consecutive. L'approfondimento del Corriere dello Sport sottolinea come la sfida sarà una battaglia fisica, ma i rosa dovranno essere capaci di andare oltre i "corpo a corpo" per costruire occasioni, sfruttando la vena realizzativa di Pohjanpalo e Le Douaron.
Le notizie meno liete riguardano però l'infermeria. Come riportato dal quotidiano, è praticamente certa l'assenza di Pierozzi, fin qui sempre presente in campionato ma fermato da un risentimento muscolare accusato contro la Sampdoria. Al suo posto, sulla fascia destra, agirà Salim Diakité, favorito su un Gyasi ancora in fase di pieno recupero. In forte dubbio anche la presenza di Vasic, che avverte ancora dolore alla spalla colpita ormai due settimane fa nel match con la Carrarese. Per Inzaghi sfuma così la possibilità di avere, per la prima volta in stagione, l'intera rosa a disposizione proprio nel momento clou della risalita.
