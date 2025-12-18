Corriere Dello Sport: “Palermo Trappola Partenio. Il terreno “sintetico” altra insidia per Pippo”

Il Palermo si avvicina alla trasferta di Irpinia con un monito chiaro che arriva dalle colonne del Corriere dello Sport: attenzione al sintetico. Il terreno del Partenio rappresenta infatti un’insidia tecnica che finora i rosanero non sono mai riusciti a domare, avendo raccolto appena due punti e prestazioni poco brillanti nelle tre precedenti uscite stagionali su fondi artificiali. Secondo quanto analizzato dal Corriere dello Sport , il bilancio su questa superficie parla di due pareggi, ottenuti in rimonta contro Cesena ed Entella , e della bruciante sconfitta subita contro la Juve Stabia .

Nonostante il campo dell'Avellino sia un sintetico di ultima generazione — molto simile a quello di Cesena e meno ostico di quelli incontrati a Castellammare o Chiavari — Pippo Inzaghi ha già messo in guardia i suoi uomini per sfatare quello che è diventato un vero e proprio tabù. Rispetto alla gara con l'Entella, il tecnico ha deciso di non modificare il programma di allenamento né di anticipare la partenza, affidandosi invece alla maturità e allo spirito di un gruppo reduce da tre vittorie consecutive. L'approfondimento del Corriere dello Sport sottolinea come la sfida sarà una battaglia fisica, ma i rosa dovranno essere capaci di andare oltre i "corpo a corpo" per costruire occasioni, sfruttando la vena realizzativa di Pohjanpalo e Le Douaron.