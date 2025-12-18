Gazzetta Dello Sport: “Corsa, gol e Inzaghi. Così Le Douaron si è preso il Palermo”

Il Palermo ha trovato in Jeremy Le Douaron la variabile decisiva per invertire la rotta e scalare la classifica, contribuendo in modo determinante a superare due mesi di appannamento. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la rete siglata contro la Sampdoria non ha solo confermato il momento di grazia del francese, autore del secondo centro consecutivo, ma ha permesso alla squadra di Pippo Inzaghi di rompere il tabù della terza vittoria di fila, un traguardo che mancava in viale del Fante dal febbraio 2024. Per l'attaccante arrivato dal Brest due estati fa, si tratta di una vera e propria metamorfosi rispetto a una prima stagione italiana vissuta tra le difficoltà di adattamento alla Serie B, l'equivoco tattico sul suo ruolo e il peso di un cartellino costato 4 milioni di euro che lo avevano visto scivolare gradualmente in fondo alle gerarchie.