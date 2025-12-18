Il Palermo ha trovato in Jeremy Le Douaron la variabile decisiva per invertire la rotta e scalare la classifica, contribuendo in modo determinante a superare due mesi di appannamento. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la rete siglata contro la Sampdoria non ha solo confermato il momento di grazia del francese, autore del secondo centro consecutivo, ma ha permesso alla squadra di Pippo Inzaghi di rompere il tabù della terza vittoria di fila, un traguardo che mancava in viale del Fante dal febbraio 2024. Per l'attaccante arrivato dal Brest due estati fa, si tratta di una vera e propria metamorfosi rispetto a una prima stagione italiana vissuta tra le difficoltà di adattamento alla Serie B, l'equivoco tattico sul suo ruolo e il peso di un cartellino costato 4 milioni di euro che lo avevano visto scivolare gradualmente in fondo alle gerarchie.
Rassegna Stampa
Gazzetta Dello Sport: “Corsa, gol e Inzaghi. Così Le Douaron si è preso il Palermo”
A differenza dell'anno passato, quando trovò la prima marcatura solo a dicembre, in questo campionato Le Douaron ha rotto gli indugi con largo anticipo, vincendo stabilmente il ballottaggio con Matteo Brunori. L'analisi della Gazzetta attribuisce il merito di questa ascesa in gran parte al lavoro specifico di Inzaghi, che lo ha inquadrato tatticamente alle spalle di Joel Pohjanpalo nel modulo 3-4-2-1. Il tecnico lo ha rimodellato seguendo l'esempio di quanto fatto a Pisa con Moreo, chiedendogli compiti di grande sacrificio che spaziano dall'aggressione alta al ripiegamento difensivo, fino a diventare il perno alternativo per la manovra verticale.
I numeri iniziano a certificare questa crescita: con tre sigilli pesanti contro Bari, Empoli e Sampdoria, il francese ha già superato il bottino di reti della scorsa stagione nello stesso periodo. La fiducia incassata dal tecnico e una collocazione tattica finalmente definita sembrano aver liberato il talento del numero 21, che ora punta a lasciare la sua impronta anche nella prossima trasferta contro l'Avellino, un appuntamento cruciale per testare ulteriormente la solidità delle ambizioni rosanero in ottica promozione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA