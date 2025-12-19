Palermo, Giornale Di Sicilia: “Ranocchia si è messo al timone. Ora servono le invenzioni”

Dopo l’espulsione con la Juve Stabia è tornato con il piglio di chi vuole essere leader. Manca ancora il suo marchio, l’obiettivo è cancellare lo zero alla voce gol e assist

Mediagol ⚽️ 19 dicembre - 08:30

Il Palermo si presenta ad Avellino con una certezza ritrovata nel cuore del campo: la leadership di Filippo Ranocchia. Come analizzato dal Giornale Di Sicilia, il numero 10 rosanero è reduce da una vera e propria trasformazione tattica ed emotiva dopo il momento più basso della sua stagione, ovvero l'espulsione rimediata a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. Quell'episodio sembrava poter incrinare il rapporto con la piazza, ma il centrocampista ha risposto con tre prestazioni di altissimo livello che hanno convinto pubblico e critica.

L'analisi del giornale sottolinea come, nonostante non siano ancora arrivati gol o assist nel tabellino personale, l'apporto di Ranocchia sia diventato determinante per gli equilibri di Inzaghi. Nelle ultime tre vittorie contro Carrarese, Empoli e Sampdoria, l'ex juventino ha dominato la mediana, sbagliando pochissimi palloni e risultando decisivo in entrambe le fasi. Proprio contro i blucerchiati, un suo recupero palla ha dato il via all'azione della rete vittoria di Le Douaron, confermando un'incisività che va ben oltre i classici "bonus".

I numeri confermano l'imprescindibilità del giocatore all'interno del sistema rosanero. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, Ranocchia è il secondo calciatore della rosa per tiri totali (30, dietro solo a Pohjanpalo) e il terzo per palloni giocati (803) e passaggi effettuati (578). Il dato più interessante riguarda però la tenuta della squadra in sua assenza: nelle quattro partite saltate per infortunio o squalifica, il Palermo ha sempre sofferto vistosamente sia in fase di costruzione che di contenimento.

Domani al Partenio toccherà ancora a lui guidare il centrocampo. Il quotidiano sottolinea che se Ranocchia riuscirà a mantenere la spensieratezza e l'atteggiamento propositivo delle ultime uscite, gol e passaggi vincenti — lo scorso anno ne collezionò ben otto — arriveranno in modo naturale, rendendo la classifica dei rosa ancora più interessante.