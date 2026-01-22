Palermo, La Repubblica: “Palumbo torna a Modena. Tifosi pronti a dividersi tra fischi e applausi”

Il centrocampista dei rosanero ha giocato due anni in Emilia, un addio ai “canarini” che a molti sostenitori non è andato giù

Mediagol ⚽️ 22 gennaio - 08:16

La trasferta di Modena segna un momento carico di significati per Palumbo, che per la prima volta tornerà al Braglia da avversario. Come raccontato da La Repubblica, il trequartista riabbraccia lo stadio dove, nelle ultime due stagioni, ha collezionato 16 gol e 14 assist, consacrandosi lo scorso anno come il miglior centrocampista della categoria. Nonostante un avvio in rosanero rallentato da una preparazione iniziata in ritardo, il numero 5 è diventato rapidamente un pilastro per Inzaghi, chiudendo il girone d'andata con numeri d'alta classifica.

L'analisi della testata evidenzia l'impatto creativo del fantasista: con 45 occasioni da gol generate, è il secondo miglior "rifinitore" del campionato dietro solo a Calò. Questo dato, unito ai 5 assist già messi a referto, lo pone al centro del progetto tecnico per l'assalto alla promozione diretta. Al suo posto, tra i "canarini", brilla un palermitano doc, Di Mariano, che si sta distinguendo per spirito di sacrificio e compiti tattici nello scacchiere di Sottil, avendo già collezionato 17 presenze e un gol.

Mentre l'accoglienza dei tifosi di casa resta un'incognita tra gratitudine e senso di "tradimento", il calore del popolo rosanero è già una certezza. Il settore ospiti del Braglia si avvia verso l'ennesimo sold out: sono già 2.800 i biglietti staccati su una capienza di circa 3.100, con l'obiettivo di replicare quel "muro" umano che lo scorso anno trascinò la squadra. In città, l'attenzione sembra però divisa tra il campo e l'omaggio al capitano modenese Pergreffi, che a 37 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Il quotidiano conclude sottolineando come, al di là delle emozioni pre-partita e delle iniziative promozionali del club emiliano, il vero focus del Palermo sia l'accelerazione decisiva. La classe di Palumbo, unita alla spinta di migliaia di tifosi in trasferta, rappresenta la formula scelta per espugnare un campo ostico e mandare un segnale chiaro alle concorrenti in questo avvio di 2026.