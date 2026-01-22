Palermo, Giornale Di Sicilia: “Corona non è più sul mercato, Diakité resta in uscita”

L’attaccante nel mirino di diverse società, ma Inzaghi decide di tenerlo

Mediagol ⚽️ 22 gennaio - 08:08

Il futuro di Corona sarà ancora tinto di rosanero. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il club ha deciso di respingere i numerosi sondaggi arrivati da Reggiana, Pescara e Juve Stabia, confermando il centravanti classe 2004 in organico almeno fino al termine della stagione. Nonostante l'agguerrita concorrenza di un gigante come Pohjanpalo, la società e Inzaghi considerano il giovane attaccante una risorsa preziosa, come dimostrato dai minuti finali concessi nell'ultima sfida contro lo Spezia per blindare il risultato.

Sul fronte delle entrate, il tempo stringe: la prossima settimana sarà quella del "dentro o fuori", con il gong finale del calciomercato fissato per lunedì 2 febbraio alle ore 20. Il nome di Tramoni resta in cima alla lista del ds Osti, che punta a chiudere l'operazione con il Pisa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo a determinate condizioni. Restano monitorate le piste che portano a Johnsen, le cui quotazioni sono in rialzo, e a Pierini, che al momento appare invece più defilato nelle gerarchie degli obiettivi.

Per quanto riguarda le manovre in uscita, i riflettori sono puntati su Diakité. L'eventuale cessione del laterale maliano aprirebbe la strada all'acquisto di un nuovo esterno a tutta fascia, caratterizzato da una spiccata propensione offensiva per aumentare la pericolosità sulle corsie laterali. A centrocampo, invece, regna la stabilità: la linea societaria è quella di non alterare gli equilibri di un reparto che ha trovato una quadratura importante, a meno che non si presentino occasioni irrinunciabili nelle ultimissime ore di trattative.

La strategia del Palermo appare dunque chiara: proteggere i propri giovani talenti e puntare su innesti mirati e di qualità per affrontare il girone di ritorno con le massime ambizioni. Con il mercato che volge al termine, la dirigenza è chiamata all'ultimo sforzo per consegnare a Inzaghi i tasselli mancanti per la scalata verso la Serie A.