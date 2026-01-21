Modena-Palermo, dirige il match Dionisi: i precedenti

Sarà Federico Dionisi della sezione dell’Aquila a dirigere il match tra Modena e Palermo, in programma sabato per la ventunesima giornata di Serie B. La squadra di Inzaghi cerca conferme dopo la vittoria contro lo Spezia e vuole proseguire sulla strada intrapresa. Dall’altra parte, la formazione di Sottil, reduce dalla sconfitta con il Padova, punta a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Dionisi ha già arbitrato il Palermo in otto occasioni, con un bilancio di 5 vittorie, due sconfitte e un pareggio. D'altro canto, sono quattro i precedenti per il Modena, con un bilancio in perfetta parità con due vittorie e due sconfitte.