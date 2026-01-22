Giornale Di Sicilia: “Palermo, Palumbo si scalda per il «suo» derby”

Il n. 5 è l’uomo più atteso, a Modena due anni da protagonista con assist e gol. Sabato non potrà fare sconti alla sua ex squadra, il colpaccio passa anche da lui

Mediagol ⚽️ 22 gennaio - 08:05

La trasferta di Modena non sarà una sfida qualunque per Palumbo, chiamato a mettere da parte la nostalgia per guidare il Palermo verso un successo fondamentale. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il trequartista torna nello stadio che lo ha consacrato tra i top della categoria con 16 gol e 14 assist in due stagioni, numeri che hanno convinto i rosa a puntare sulla sua classe per il progetto di Inzaghi.

La prima metà di campionato del numero 5 è stata caratterizzata da luci e ombre: se da un lato spiccano i cinque assist e una nuova attenzione alla fase difensiva richiesta dal tecnico, dall'altro pesa un rendimento realizzativo ancora lontano dai suoi standard. Con una sola rete all'attivo (paradossalmente segnata di testa contro la Carrarese) e appena 14 tiri tentati, il fantasista deve ritrovare incisività negli ultimi metri per compiere il salto di qualità definitivo e diventare lo spartiacque della stagione rosanero.

L'analisi della testata evidenzia inoltre la necessità di una migliore gestione delle energie e della disciplina. L'ex canarino è stato sostituito in quasi tutte le gare giocate da titolare, mostrando spesso un calo di intensità nella ripresa; inoltre, con quattro ammonizioni già sul groppone, si trova a un passo dalla squalifica. Sabato sarà una partita speciale anche per Di Mariano, seppur con stati d'animo opposti: l'ex rosanero sta vivendo un'esperienza marginale in Emilia, dove nelle ultime dodici uscite ha collezionato pochissimi minuti e appena tre presenze dal primo minuto.

Mentre il campo prepara queste sfide incrociate, il mercato resta un tema caldo. Nonostante le lusinghe di diverse società, Inzaghi sembra intenzionato a blindare i suoi pezzi pregiati, consapevole che la classe di giocatori come Palumbo sia indispensabile per affrontare il trittico di trasferte imminenti. La gara del Braglia rappresenta dunque l'occasione ideale per il numero 5 di dimostrare che il suo "piede caldo" può trascinare il Palermo anche lontano dal Barbera.