Palermo, Giornale Di Sicilia: “C’è la vittima preferita, Pohja sente profumo di gol”

Già sei reti agli emiliani, il bomber vuole sbloccarsi dopo due turni di pausa

Mediagol ⚽️ 22 gennaio - 08:10

Il Palermo si affida al suo leader carismatico per scardinare la difesa del Modena e proseguire la corsa verso la Serie A. Come raccontato dal Giornale di Sicilia, Pohjanpalo è pronto a interrompere un digiuno durato due turni, trovando stimoli proprio contro la sua "vittima" preferita: agli emiliani, infatti, l'ariete finlandese ha già rifilato sei reti in carriera, inclusa una memorabile quaterna ai tempi del Venezia.

L'analisi della testata mette in luce un'evoluzione significativa nel gioco del numero 20, che sta dimostrando di essere molto più di un semplice finalizzatore. Con l'assist di tacco per il record di Segre contro lo Spezia, l'attaccante è salito a quota cinque passaggi vincenti in stagione. In un'intervista rilasciata a Chiamarsi Bomber, il calciatore ha espresso tutto il suo orgoglio per questo dato: «Sono orgoglioso dei gol, ma lo sono ancora di più dei miei assist: rappresentano il mio modo di intendere il calcio come sport di squadra».

Il legame tra il bomber e la città è ormai profondissimo. Pohjanpalo ha dichiarato di sentirsi a casa nel centro storico di Palermo, elogiando al contempo la cura dei dettagli e la "fame" di Inzaghi, definito un privilegio da avere come guida tecnica. Nonostante il mirino sia puntato sul suo record personale di 22 reti in Serie B (attualmente è a quota 12), il centravanti mette i risultati collettivi davanti a ogni traguardo individuale, con un sogno nel cassetto: festeggiare la promozione in campo brindando simbolicamente con una birra insieme a tutti i tifosi.

In vista della sfida al Braglia, il quotidiano sottolinea come il carisma e la visione di gioco del finlandese saranno fondamentali per scardinare il blocco difensivo dei "canarini". Dopo il pareggio dell'andata, in cui non era riuscito a incidere, il capocannoniere rosanero cerca il riscatto immediato per confermarsi il trascinatore indiscusso di un gruppo che crede fermamente nel salto di categoria.