Palermo, La Repubblica: “Difesa bunker con Lucioni-Ceccaroni, subito solo un gol…”

Le squadre che vincono i campionati, tendenzialmente, si distinguono per organizzazione solidità della fase difensiva. Non un luogo comune di un calcio d'altri tempi, ma un dato incontrovertibile e sempre attuale, salvo rare eccezione, spulciando le statistiche e gli albi d'oro dei principali campionati europei negli ultimi anni. Chi riesce a blindare la propria porta, riducendo al minimo sindacale il numero dei gol subiti, ha grosse chances di convertire questa imperforabilità in punti pesanti, edificando così una classifica lusinghiera e stazionando nelle posizioni di vertice. Consapevole di quanto qualità ed affidabilità del reparto difensivo possano risultare determinanti ai fini del conseguimento dell'obbiettivo, specie in un campionato equilibrato ed estenuante come la Serie B, il Palermo targato City Football Group ha alzato sensibilmente il livello nel cuore della retroguardia. Un tandem di centrali difensivi top per la categoria, come quello composto da Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni, getta le basi per una fase di non possesso granitica ed una stagione di vertice. Due totem assoluti nel ruolo per background professionale, leadership e continuità di rendimento, due pilastri solidi e performanti che hanno già più volte vinto il campionato cadetto nel corso della loro carriera. Non solo carisma e prestazioni performanti sul rettangolo verde, ma anche un riverbero positivo di esperienza e formazione tecnico-tattica sui compagni di reparto ed i profili più giovani in seno al gruppo- Con gli ottimi Nedelcearu e Marconi come prime alternative, entrambi titolari nel Palermo della passata stagione, Lucioni e Ceccaroni compongono un poker di specialisti del ruolo di notevole caratura nella rosa a disposizione di Corini. Mateju e Buttaro sono gli interpreti sul binario destro, Aurelio e Lund i competitor sul versante mancino, Graves un jolly difensivo duttile che Corini può utilizzare all'occorrenza. Come sottolinea "La Repubblica-Palermo" in un focus sul tema pubblicato in data odierna, da ben venticinque anni il Palermo non partiva con uno score così invidiabile in difesa: un solo gol subito in tre match ed appena cinque conclusioni avversarie complessive verso la porta di Pigliacelli. Segnale chiaro di una compartecipazione sincrona ed organica dell'intera squadra alla fase di non possesso, oltre ad un livello di rendimento certamente alto della linea difensiva rosanero.