Palermo, La Repubblica: “Big match contro Como e Cremonese, Corini ha Chaka Traorè”

Stop Mancuso e nuova freccia Chaka Traorè per il Palermo di Corini. Settimana delicata, preludio di un mese topico per dimensionare effettivo spessore e reali ambizioni della compagine rosanero nella corsa al salto di categoria. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" focalizza il calendario di Brunori e compagni, Palermo atteso ad un mese di fuoco in cui il campo emetterà verdetti insindacabili o quasi, chiarendo fin dove può issarsi in classifica la formazione di Eugenio Corini. Un posto di pregio nei playoff o chance residue di acciuffare il secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A? Interrogativo a cui il mese di febbraio fornirà prontamente una risposta. Dopo la trasferta di Piacenza contro la Feralpisalò, gara da vincere contro un avversario ostico ma alla portata per aumentare decisamente il passo, il Palermo sarà atteso da due scontri diretti contro Como e Cremonese. Mercato monstre e dispendioso quello dei lariani, operosa e acuta anche la Cremonese di Stroppa che veleggia al secondo posto alle spalle del Parma dopo aver messo in fila quattro successi consecutivi. Contro la formazione di Fabregas al Barbera sarà importante vincere, in ottica scontri diretti, dopo il rocambolesco pari del Sinigaglia. Stessa ragione per cui un pari potrebbe anche bastare nella successiva trasferta dello Zini di Cremona, in ragione della vittoria ottenuta al Barbera in extremis contro i grigiorossi. Corini potrà contare sul fattore Chaka Traorè in questi big match, in cui è spesso una giocata di qualità a spostare gli equilibri e ad indirizzare il risultato finale. L'articolo pubblicato sul noto quotidiano nazionale evidenzia le dichiarazioni del classe 2004 ivoriano nel corso della sua conferenza di presentazione, da cui traspare lucidità, determinazione e piena consapevolezza della bontà della scelta compiuta per l'evoluzione della carriera. Un problema alla mano destra ha messo fuori causa Mancuso, ma Corini già dal match contro il leoni del Garda potrà contare su tecnica, entusiasmo ed esplosività del talentuoso jolly offensivo arrivato dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto.