Palermo, La Repubblica: “25 tiri non bastano se manca equilibrio. Vasic e Mateju…”

Cos' come i numeri hanno evidenziato forza, coesione e statura complessiva del Palermo di Corini in avvio di stagione, i dati emersi nelle ultime uscite destano preoccupazione e suscitano diversi spunti di riflessione. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sulle risultanze emerse dopo l'inattesa sconfitta casalinga dei rosanero contro il Lecco di Bonazzoli. Calciare venticinque volte contro la porta avversaria, e prevalere sul piano di possesso palla ed occasioni potenzialmente create non basta per vincere le partite se non hai equilibrio tattico. Contro il Lecco, il Palermo ha prodotto una mole di gioco maggiore in fase offensiva, calciando di più anche rispetto a match in cui ha ottenuto i tre punti. Di contro, non ha segnato ed ha subito due gol in contropiede, rischiando grosso su ripartenza almeno in altre due situazioni. Grandi difficoltà in termini di coesione, densità e filtro in mezzo al campo. Vasic ha confermato difficoltà in fase di non possesso, il serbo secondo il noto quotidiano non è a suo agio nel ruolo di centrocampista in un reparto mediano a tre e pare più incline ad agire da trequartista. La catena di destra viene definita un po' l'anello debole in fase di non possesso, anche se l'azione della prima rete dei lombardi nasce dal fronte opposto. Mateju è parso in grave ritardo in entrambe le occasioni, ma la squadra in ripiegamento non lo ha supportato a dovere. Sessantacinque percento di possesso palla, 475 passaggi riusciti, 28 cross, a volte forzati. Dati che non sono riusciti a spostare gli equilibri ed a scalfire più di tanto la retroguardia del Lecco. Quella del Palermo resta la migliore difesa del torneo cadetto con otto reti incassate, ma i quattro gol subiti nelle ultime due gare casalinghe destano più di un campanello d'allarme. Sei di queste otto segnature al passivo il Palermo le ha subite in casa, la maggior parte patendo le iniziative avversarie sulla propria fascia destra, dove si attende il ritorno a disposizione di Buttaro per avere un'opzione alternativa.