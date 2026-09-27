Il Giornale di Sicilia si sofferma sul piccolo neo nell’ottimo avvio di stagione del: la difesa ha subito gol in tutte le partite di campionato, fatta eccezione per l’esordio contro la. Un aspetto che non desta particolari preoccupazioni in, ma sul quale il tecnico dovrà intervenire per rendere la linea a quattro più efficace e simile, negli equilibri, a quella a tre.

Il riferimento principale del reparto è Bani, che ha giocato tutte e cinque le gare di campionato. Il capitano si sta adattando nuovamente alla difesa a quattro, modulo già utilizzato diverse volte nel corso della sua carriera. Le sue prestazioni sono state nel complesso positive, con l'eccezione della gara contro l’Avellino, nella quale ha sofferto maggiormente la rapidità degli attaccanti avversari. Il dato dei cinque gol incassati in altrettante partite, però, resta un elemento sul quale il Palermo dovrà lavorare.

Tra le situazioni da correggere c’è soprattutto la gestione del fuorigioco. Il quotidiano ricorda gli episodi contro Sampdoria e Padova, nei quali Insigne e Pastina sono rimasti in gioco a causa del movimento non corretto della linea difensiva. Anche ad Avellino si è rischiato di pagare un errore, con Biasci che ha avuto una grande occasione nel finale, neutralizzata da un ottimo intervento di Fortin.

Con la linea a quattro cambiano inoltre i compiti individuali: i centrali devono interpretare diversamente gli spazi rispetto ai braccetti della difesa a tre, mentre i terzini sono chiamati a prestare particolare attenzione alle ali avversarie. In questo senso, Inzaghi dovrà trovare gli equilibri migliori anche attraverso le scelte dei singoli.

Il reparto, comunque, offre diverse alternative. Oltre a Bani, il Palermo può contare su Peda, Magnani, Ceccaroni e Barba. Ceccaroni resta il principale candidato ad affiancare il capitano, ma contro l’Avellino è stato impiegato Barba, mentre anche Peda e Magnani possono essere adattati all’occorrenza.

Il prossimo obiettivo, sottolinea il Giornale di Sicilia, è riportare il clean sheet a essere una costante. Nella stagione 2025/26 il Palermo aveva infatti chiuso ben 17 partite senza subire gol, il miglior dato dell’intera Serie B. Per Bani sarà importante anche la gestione delle energie, evitando di forzare quando le condizioni fisiche non lo consentono: contro il Padova, dopo un primo tempo condizionato da un colpo al volto, il difensore è rimasto negli spogliatoi.

Fonte: Giornale di Sicilia