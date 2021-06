Palermo, Kanoute cuore d’oro: torna in Senegal e fa felici i bambini

Mamadou Kanoute è tornato nel proprio paese d'origine portando con sé magliette e pantaloncini rosanero

Queste le immagini del calciatore del Palermo che è tornato nel proprio paese d'origine per far visita ai bambini della scuola calcio in cui l'ala rosanero si è formata umanamente, tatticamente e tecnicamente. Doni speciali portati in dote dall'ex Catanzaro: magliette e pantaloncini rosanero per tutti.