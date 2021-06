Palermo, il giorno della verità: Santana dirigente, capitano o… Le ultime

Ieri il summit con Mirri, Filippi, Castagnini e Sagramola. Oggi la decisione

"Il giorno della verità per Santana".

L'unico calciatore ad aver calcato i terreni di gioco dei più svariati campi nelle più svariate categorie (precisamente dalla Serie A alla D ) con la maglia del Palermo , passando anche per la Coppa Uefa e segnando almeno una rete nelle stesse competizioni. Uomo immagine, capitano, eroe. Santana si è ripreso Palermo ed il Palermo tredici anni dopo la sua cessione alla Fiorentina . E l'ha fatto con amore, senso d'appartenenza, garra e tecnica sopraffina. Il gol d'autore siglato contro il Catania nel derby siciliano è stata la ciliegina sulla torta di un uomo, prima che di un campione, che ha fatto la storia recente del club di Viale del Fante.

Proprio Giacomo Filippi al "Massimino" in terra etnea faceva il suo esordio sulla panchina rosanero. Una vittoria indimenticabile costellata dalla prodezza tecnica di Mario Alberto Santana . E chissà che il futuro non possa regalare allo staff tecnico del coach originario di Partinico una pedina d'esperienza argentina.

Ore calde e meticolose in cui il capitano del Palermo sta riflettendo ponderando al meglio possibili alternative e soluzioni circa il proprio avvenire. Nonostante i trentanove anni, appendere le scarpette al chiodo non è mai facile. Specialmente se sei riuscito a dimostrare di poter ancora fare la differenza con l'infinita classe presente nel tuo bagaglio.

Nella giornata di ieri è andata in scena la "tavola rotonda" in cui Santana si è confrontato con Filippi, Castagnini, Sagramola e Mirri. Un colloquio sereno e dai toni pacati ma permeato soprattuto dalla contezza che la decisione finale spetterà, in ogni caso, al capitano del Palermo.