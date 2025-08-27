mediagol palermo Palermo, Joronen: “Sono andato a correre in Finlandia, ho visto due aquile e da lì ho scelto Palermo”

Le Parole

Palermo, Joronen: “Sono andato a correre in Finlandia, ho visto due aquile e da lì ho scelto Palermo”

Palermo, Joronen: “Sono andato a correre in Finlandia, ho visto due aquile e da lì ho scelto Palermo” - immagine 1
Il neoportiere dei rosanero racconta un annedoto
⚽️

Jesse Joronen si è presentato in conferenza stampa, raccontando anche un annedoto:

Raccontaci come è nata la trattativa. C’erano altre squadre su di te.

"Sì, ci sono stati contatti tra il mio procuratore e il club durante l’estate. Una settimana e mezzo fa sono andato a correre vicino casa mia, in Finlandia. Ho visto due aquile. Un’ora dopo quella corsa ho chiamato il mio procuratore e gli ho detto: “Andiamo a Palermo”. Per me è stato un bel segnale".

In squadra ritrovi anche un tuo grande amico, Pohjanpalo.

"Sì, sono molto felice di avere di nuovo un compagno come lui".

Leggi anche
Palermo, Joronen: “Sono andato a correre in Finlandia, ho visto due aquile e da lì ho...
Palermo, Joronen: “Arrivo a Palermo con tante motivazioni, Inzaghi è un allenatore forte....

© RIPRODUZIONE RISERVATA