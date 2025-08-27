Jesse Joronen si è presentato in conferenza stampa, raccontando anche un annedoto:
Le Parole
Palermo, Joronen: “Sono andato a correre in Finlandia, ho visto due aquile e da lì ho scelto Palermo”
Il neoportiere dei rosanero racconta un annedoto
Raccontaci come è nata la trattativa. C’erano altre squadre su di te.
"Sì, ci sono stati contatti tra il mio procuratore e il club durante l’estate. Una settimana e mezzo fa sono andato a correre vicino casa mia, in Finlandia. Ho visto due aquile. Un’ora dopo quella corsa ho chiamato il mio procuratore e gli ho detto: “Andiamo a Palermo”. Per me è stato un bel segnale".
In squadra ritrovi anche un tuo grande amico, Pohjanpalo.
"Sì, sono molto felice di avere di nuovo un compagno come lui".
