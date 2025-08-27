Palermo, Joronen: “Arrivo a Palermo con tante motivazioni, Inzaghi è un allenatore forte. Brunori….”

Il neoportiere dei rosanero si presenta in conferenza stampa

⚽️ 27 agosto - 15:58

Jesse Joronen, arrivato recentemente da svincolato, si è presentato in conferenza stampa nella giornata odierna:

A prescindere dalle ambizioni del gruppo, quali sono i tuoi obiettivi personali in questa stagione?

"Nelle ultime stagioni ho perso un po’ la centralità che avevo in precedenza, quindi arrivo a Palermo con tante motivazioni. Ho ormai una buona esperienza in Serie B e cerco di vivere il presente: lavorare ogni giorno e farmi trovare pronto per la prossima partita. Questo per me è il futuro che deve avere ogni calciatore".

Hai già lavorato con Inzaghi. Che tipo di allenatore è e come vi siete trovati?

"Abbiamo lavorato insieme a Brescia. Abbiamo un bel rapporto ed è davvero un mister molto forte".

In passato hai parato un rigore a Brunori e hai fatto una grande parata a Segre. Hai già parlato con loro?

"Mi sento fortunato perché adesso non devo affrontare Brunori come avversario. Lui è un capitano di altissimo livello, come tanti altri giocatori di questo gruppo che è veramente forte. Con qualcuno abbiamo anche scherzato su questi episodi".