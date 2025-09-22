Filippo Inzaghi ha rilasciato qualche dichiarazione in vista del match contro l'Udinese, in programma nel pomeriggio di domani:
Le parole
Palermo, Inzaghi verso l’Udinese: “Daremo tutto noi stessi, giocare allo Juventue Stadium sarebbe bellissimo”
Mister, è già tempo di tornare in campo per la gara di Coppa Italia contro l'Udinese?
Sì, avremmo voluto goderci un po’ di più l’ultima vittoria, però penso sia una cosa bellissima andare in uno stadio di Serie A, così bello, a giocarci comunque la Juventus. Sarà dura, ma siamo pronti: è un bel periodo e speriamo di continuare su questa strada.
L’Udinese ha caratteristiche ben precise da un punto di vista tattico, quale potrà essere la chiave decisiva per affrontare questa squadra?
Quando giochi contro una squadra di Serie A così forte devi fare la classica partita perfetta, però noi siamo consci delle nostre possibilità. Penso che sia un jolly da giocarci: è chiaro che passando potremo andare a giocare allo Juventus Stadium, sarebbe bellissimo per noi e per la nostra gente. Daremo tutto noi stessi e speriamo di fare una grande partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA