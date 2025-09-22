Palermo, Inzaghi verso l’Udinese: “Daremo tutto noi stessi, giocare allo Juventue Stadium sarebbe bellissimo”

Sì, avremmo voluto goderci un po’ di più l’ultima vittoria, però penso sia una cosa bellissima andare in uno stadio di Serie A, così bello, a giocarci comunque la Juventus. Sarà dura, ma siamo pronti: è un bel periodo e speriamo di continuare su questa strada.

Quando giochi contro una squadra di Serie A così forte devi fare la classica partita perfetta, però noi siamo consci delle nostre possibilità. Penso che sia un jolly da giocarci: è chiaro che passando potremo andare a giocare allo Juventus Stadium, sarebbe bellissimo per noi e per la nostra gente. Daremo tutto noi stessi e speriamo di fare una grande partita.