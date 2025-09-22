Palermo, Bereszyński ha scelto il suo numero di maglia

Il difensore rosanero ha scelto il suo numero di maglia

Il Palermo ha da poco ufficializzato l'arrivo dell'ultimo tassello del mercato estivo targato Carlo Osti: Bartosz Bereszyński. Il polacco andrà a completare il reparto arretrato della squadra di Inzaghi dando esperienza, viste le più di 200 presenze in A. L'ex Sampdoria ha anche scelto il numero di maglia che lo accompagnerà per tutto l'anno, il 19. Numero già utilizzato nelle esperienze al Napoli e all'Empoli, oltre che in patria per qualche stagione.