Cesena-Palermo, info settore ospiti: biglietti acquistabili solo con Fidelity Card

Il Palermo ha comunicato sul proprio sito le informazioni per la trasferta di Cesena , in programma sabato alle 15:00.

Il Cesena FC rende noto che i biglietti per il settore ospiti per la partita tra Cesena e Palermo, valevole per la 5ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 27 settembre alle ore 15.00 presso l’Orogel Stadium, sono in vendita fino alle ore 19.00 di venerdì 26 settembre.