Le Info

Cesena-Palermo, info settore ospiti: biglietti acquistabili solo con Fidelity Card

Biglietti in vendita per Cesena-Palermo: le informazioni più importanti
Il Palermo ha comunicato sul proprio sito le informazioni per la trasferta di Cesena, in programma sabato alle 15:00.

LA NOTA

Il Cesena FC rende noto che i biglietti per il settore ospiti per la partita tra Cesena e Palermo, valevole per la 5ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 27 settembre alle ore 15.00 presso l’Orogel Stadium, sono in vendita fino alle ore 19.00 di venerdì 26 settembre.

I residenti nella regione Sicilia possono acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC, la SIAMOAQUILE CARD.

I tagliandi sono acquistabili online su Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket.

Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza attuale di 4.600 posti disponibili.

PREZZI

INTERO: € 22,00 (+ prevendita e commissioni società emittente)

