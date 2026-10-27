Per, la sfida tranon sarà una partita come tutte le altre. Il tecnico rosanero tornerà per la prima volta da avversario all'Arena Garibaldi, lo stadio nel quale ha vissuto una delle esperienze più importanti della propria carriera da allenatore, culminata con la promozione dei nerazzurri in. Un ritorno carico di emozioni, ma anche di qualche tensione legata alle modalità con cui si è conclusa la sua avventura in Toscana.

Come racconta il Giornale di Sicilia, saranno trascorsi 538 giorni dall'ultima presenza di Inzaghi all'Arena Garibaldi. Era il 9 maggio 2025 quando il Pisa pareggiò 3-3 contro il Südtirol, in una partita disputata a promozione già conquistata. Adesso l'allenatore tornerà in quello stadio alla guida del Palermo, primo in classifica e con otto punti di vantaggio proprio sui nerazzurri.

«Tornerò in uno stadio dove ho lasciato tanti amici, il cuore e una stagione fantastica. Sarà per me una partita davvero speciale», ha dichiarato Inzaghi, confermando il legame rimasto con l'ambiente pisano nonostante la separazione avvenuta durante l'estate del 2025.

L'addio, infatti, non fu privo di difficoltà. Dopo aver conquistato la promozione nella massima serie, Inzaghi avrebbe voluto maggiori garanzie tecniche per affrontare un campionato impegnativo come quello di Serie A. La società toscana, invece, intendeva proseguire seguendo una linea basata sulla sostenibilità economica, sulla valorizzazione dei giovani e su investimenti mirati. Due visioni differenti che portarono a una frattura, nonostante il tecnico avesse più volte manifestato il proprio apprezzamento per l'esperienza vissuta a Pisa.

In quel contesto si inserì il Palermo, che presentò a Inzaghi una proposta convincente e un progetto ambizioso, con l'obiettivo di riportare i rosanero nella massima categoria. Il tecnico decise così di ripartire dalla Serie B, spiegando successivamente di aver lasciato Pisa «per troppo amore» e perché «qualcosa non andava per il verso giusto».

Una separazione che avrebbe lasciato qualche strascico anche nei rapporti tra le due società. Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Sicilia, le trattative per Stefano Moreo e Matteo Tramoni, entrambe avviate dal Palermo e apparentemente vicine alla conclusione, non si concretizzarono. Le ragioni effettive non sono mai state chiarite e il quotidiano ipotizza che le tensioni legate all'addio di Inzaghi possano aver influito, pur senza elementi definitivi per stabilire un collegamento.

A rendere ancora più particolare la vicenda è stata anche la questione del documentario dedicato alla promozione del Pisa, un progetto che sarebbe stato affidato a Netflix. Secondo il quotidiano, Inzaghi non avrebbe autorizzato l'utilizzo della propria immagine, contribuendo allo stallo dell'iniziativa.

Nonostante questi episodi, resta il valore di quanto costruito insieme. Inzaghi ha riportato il Pisa in Serie A al termine di una stagione straordinaria, lasciando un ricordo importante nella storia recente del club. Allo stesso tempo, l'allenatore ha più volte ribadito il proprio affetto per la città e per le persone conosciute durante l'esperienza in nerazzurro.

Domani, però, i sentimenti dovranno lasciare spazio al campo. Il Palermo arriverà all'Arena Garibaldi forte del primato in classifica e di quattro vittorie consecutive, mentre il Pisa proverà a ridurre il distacco dai rosanero. Per Inzaghi sarà dunque una serata particolare, nella quale i ricordi della promozione si intrecceranno con le ambizioni del presente. Per novanta minuti, però, l'obiettivo sarà soltanto uno: conquistare altri tre punti con il Palermo.