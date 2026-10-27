Ilsi prepara alla trasferta contro ilcon la possibilità di apportare diverse modifiche alla formazione titolare. Dopo il successo per 2-1 contro la, arrivato al termine di una partita particolarmente dispendiosa dal punto di vista fisico,valuta alcune rotazioni per gestire le energie della squadra senza comprometterne gli equilibri.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero ha già anticipato la possibilità di effettuare quattro o cinque cambi rispetto all'undici schierato domenica al Renzo Barbera. L'obiettivo è garantire freschezza alla formazione in vista di una sfida importante, mantenendo comunque l'ossatura che ha permesso al Palermo di conquistare quattro vittorie consecutive.

Le prime novità potrebbero riguardare il reparto difensivo, dove Mattia Bani è candidato a tornare titolare al centro della retroguardia. Il capitano, impiegato soltanto nel finale contro la Carrarese, potrebbe prendere il posto di Giangiacomo Magnani, tornando così a guidare la difesa rosanero dal primo minuto. Sulla corsia destra, invece, si profila un possibile ballottaggio tra Niccolò Pierozzi e Tommaso Cassandro. Quest'ultimo è reduce da due presenze consecutive da titolare e potrebbe beneficiare di un turno di riposo, lasciando spazio al compagno.

Anche a centrocampo Inzaghi potrebbe intervenire con alcune modifiche. Filippo Ranocchia e Jacopo Segre, entrambi protagonisti nelle ultime uscite, sono candidati a rifiatare, anche se non è escluso che soltanto uno dei due venga inizialmente lasciato in panchina. Pronti a sfruttare l'occasione Luca Mazzitelli e Nahitan Estevez, che rappresentano due alternative importanti per garantire nuove energie alla mediana. Le scelte dipenderanno soprattutto dalle condizioni fisiche dei giocatori e dalle caratteristiche tattiche richieste dalla partita.

Maggiori certezze sembrano invece esserci nel reparto offensivo, dove Inzaghi potrebbe confermare gran parte degli interpreti utilizzati contro la Carrarese. Le principali alternative restano Emmanuel Gyasi e Alessandro Gabrielloni, ma non sono previste, almeno sulla carta, rivoluzioni nel tridente.

Particolare attenzione sarà riservata alle condizioni di Antonio Palumbo, assente nell'ultima sfida per un problema fisico. Il suo eventuale recupero potrebbe incidere sulle scelte del tecnico, mentre Hernani, protagonista contro la Carrarese, resta pronto a essere confermato dal primo minuto qualora il trequartista non fosse ancora nelle condizioni migliori.

Il Palermo si avvicina dunque alla trasferta di Pisa con diversi ballottaggi ancora aperti. Le indicazioni fornite da Inzaghi lasciano prevedere un turnover significativo, ma senza stravolgimenti. La priorità sarà trovare il giusto equilibrio tra il recupero delle energie e la necessità di mantenere alto il livello delle prestazioni, in una partita importante per il prosieguo del campionato.