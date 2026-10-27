Ilsi prepara alla trasferta contro ilforte di un avvio di campionato da record. La squadra allenata daguida la classifica di Serie B, è l'unica formazione ancora imbattuta nel torneo e arriva all'Arena Garibaldi dopo quattro vittorie consecutive, un traguardo che ai rosanero mancava dai tempi della promozione in Serie A conquistata connel 2014. Una sfida dal significato particolare per il tecnico, che ritroverà per la prima volta da avversario il club condotto nella massima categoria.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Palermo ha fatto registrare il miglior avvio della propria storia in Serie B, confermando la crescita di una squadra capace di abbinare qualità e determinazione. I rosanero si presentano all'appuntamento con il Pisa vantando il miglior attacco del campionato e la seconda migliore difesa, quest'ultima condivisa con Mantova, Modena e Juve Stabia. Numeri che testimoniano il lavoro di Inzaghi, riuscito a costruire una formazione capace di imporsi anche nelle partite più complicate.

Il rendimento del Palermo assume ancora più valore se confrontato con le precedenti esperienze vincenti del tecnico piacentino. Dopo otto giornate, infatti, i rosanero hanno conquistato quattro punti in più rispetto al Benevento dei record allenato da Inzaghi e tre in più rispetto al Pisa che lo stesso allenatore condusse alla promozione in Serie A nella stagione 2024/2025. Un confronto che evidenzia la straordinaria partenza della formazione siciliana, chiamata adesso a confermarsi anche negli scontri diretti.

La trasferta di Pisa rappresenterà però molto più di una semplice partita per Inzaghi. Proprio all'Arena Garibaldi, l'attuale tecnico rosanero ha vissuto una stagione indimenticabile, riportando i nerazzurri nella massima serie dopo 34 anni di assenza. Un'esperienza che ha lasciato un segno profondo, nonostante la separazione avvenuta successivamente.

«Tornerò in uno stadio dove ho lasciato tanti amici e il cuore dopo una stagione fantastica, per me sarà una partita speciale che prepareremo al meglio», ha dichiarato Inzaghi dopo la vittoria contro la Carrarese, confermando il legame con l'ambiente toscano.

L'addio al Pisa e il successivo approdo a Palermo non sono stati però accompagnati da rapporti particolarmente distesi tra le due società. Come ricostruisce la Gazzetta dello Sport, inizialmente ci fu una lunga attesa per liberare Inzaghi dal contratto che lo legava ai nerazzurri. Successivamente, anche alcune trattative di mercato non andarono a buon fine, nonostante il forte interesse del tecnico per alcuni giocatori già allenati in Toscana.

I casi più significativi riguardano Matteo Tramoni e Stefano Moreo, due calciatori che Inzaghi avrebbe voluto portare in rosanero. Le trattative non si concretizzarono, con il Pisa che mantenne una posizione rigida rispetto alla possibilità di cedere i propri giocatori. Adesso entrambi potrebbero ritrovarsi di fronte al loro ex allenatore in una partita importante per le ambizioni delle due squadre.

Il Pisa, dal canto suo, arriva alla sfida dopo un avvio di stagione complicato, che lo ha portato a otto punti di distanza dal Palermo. I nerazzurri proveranno a ridurre il divario e rilanciare le proprie ambizioni di promozione, mentre la formazione di Inzaghi cercherà di consolidare ulteriormente il primato.

La partita proporrà anche un confronto particolare tra Filippo Inzaghi e Paolo Bianco. Nella passata stagione, infatti, l'attuale allenatore rosanero non riuscì a battere il tecnico del Monza, vedendo sfumare la possibilità di agganciare i brianzoli, poi vincitori dei playoff. Un precedente che aggiunge ulteriore interesse alla sfida dell'Arena Garibaldi.

Resta inoltre da capire quale accoglienza riserverà il pubblico pisano al suo ex allenatore, protagonista di una promozione storica ma anche di una separazione che ha lasciato qualche tensione. Inzaghi ritroverà un ambiente nel quale ha costruito legami importanti, sebbene nel frattempo siano intervenuti cambiamenti anche negli assetti societari.

Il Palermo, intanto, arriva al primo vero scontro diretto della stagione con numeri che certificano la propria forza e con la possibilità di aumentare ulteriormente il vantaggio su una delle principali concorrenti alla promozione. Per Inzaghi sarà una serata ricca di emozioni, ma soprattutto un'occasione per confermare la straordinaria partenza dei rosanero e dare un altro segnale al campionato.