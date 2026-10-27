Ilsi conferma uno dei principali punti di forza deldi. La vittoria per 2-1 contro la, arrivata grazie alla rete decisiva di, ha permesso ai rosanero di prolungare una straordinaria serie positiva casalinga. Il 28 ottobre sarà trascorso esattamente un anno dall'ultima sconfitta interna, lo 0-3 contro il, dopo il quale la formazione siciliana ha raccolto, realizzando 45 gol e subendone appena 10.

Come racconta il Giornale di Sicilia, il Palermo ha trasformato lo stadio di viale del Fante in un autentico fortino, nel quale anche le squadre capaci di mettere in difficoltà i rosanero finiscono spesso per arrendersi. È successo anche contro la Carrarese, protagonista di una prestazione coraggiosa e capace di mettere sotto pressione la squadra di Inzaghi sia nel primo quarto d'ora sia nella parte centrale della ripresa. Alla fine, però, la maggiore qualità dei padroni di casa ha fatto la differenza, consentendo al Palermo di conquistare altri tre punti.

L'ultima formazione capace di espugnare il Barbera è stata dunque il Monza, allenato all'epoca da Paolo Bianco, oggi sulla panchina del Pisa, prossimo avversario dei rosanero. Da quella sconfitta, soltanto la Juve Stabia, nel marzo 2026, è riuscita a strappare un pareggio in viale del Fante. Tutte le altre avversarie sono uscite sconfitte, nonostante in diverse occasioni abbiano dato l'impressione di poter ottenere un risultato positivo.

Il bilancio complessivo della gestione Inzaghi tra le mura amiche è altrettanto significativo: 21 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta in tutte le competizioni. Numeri che testimoniano la continuità della formazione rosanero, ma anche la capacità di reagire nei momenti più complicati. Contro la Carrarese, ad esempio, il Palermo ha saputo ritrovare compattezza dopo il momentaneo pareggio di Rubino, tornando in vantaggio grazie al guizzo di Vavassori, già decisivo nel finale della sfida contro il Padova.

Il successo di domenica ha inoltre allungato a dieci vittorie consecutive la striscia casalinga dei rosanero, comprese le sei ottenute nella stagione in corso. Quattro sono arrivate in campionato contro Juve Stabia, Sampdoria, Padova e Carrarese, mentre le altre due sono state conquistate in Coppa Italia contro Lecce e Mantova. Partite nelle quali il Palermo non ha sempre espresso il proprio miglior calcio, riuscendo comunque a imporsi grazie alla determinazione e alla concretezza sotto porta.

Un contributo fondamentale arriva anche dal pubblico del Barbera, che continua a sostenere la squadra con una presenza costante e numerosa. Contro la Carrarese, nonostante il maltempo che ha interessato Palermo nelle ore precedenti alla partita, sugli spalti erano presenti 31.351 spettatori. Un dato che conferma il legame tra la formazione di Inzaghi e i suoi tifosi, protagonisti di un sostegno continuo anche nei momenti di maggiore difficoltà.

La ritrovata compattezza tra squadra e ambiente rappresenta uno degli aspetti più significativi della gestione Inzaghi. Dopo due stagioni complicate sotto questo punto di vista, il Barbera è tornato a essere un elemento determinante per i risultati del Palermo, capace di trasformare la spinta dei propri sostenitori in una risorsa preziosa.

Quella attuale è inoltre la quarta serie di imbattibilità casalinga di almeno un anno ottenuta dal Palermo nel nuovo millennio. La prima risale al periodo compreso tra dicembre 2000 e dicembre 2001, la seconda tra marzo 2009 e settembre 2010, mentre la terza si è verificata tra marzo 2021 e agosto 2022. Adesso Inzaghi punta a prolungare ulteriormente questa striscia, confermando il Barbera come uno dei principali alleati nella corsa alla promozione.