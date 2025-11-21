Palermo, Inzaghi: “Giocare per il Palermo è il massimo, non possiamo più perdere tempo”

L'allenatore dei rosanero è intervenuto nei canali ufficiali in vista della sfida esterna contro l’Entella

⚽️ 21 novembre - 16:36

Filippo Inzaghi è intervenuto nei canali ufficiali del Palermo FC in vista della sfida esterna contro la Virtus Entella, in programma domani:

Sul lavoro durante la sosta e sulle motivazioni. "Giocare per il Palermo è il massimo. Le motivazioni vengono da sole quando vedi il nostro pubblico e lo stadio, in casa e in trasferta. Ora dobbiamo dimostrarlo sul campo".

Che partita ti aspetti? Dove può fare la differenza il Palermo?

"Conosciamo le difficoltà della gara e il campo, ma conta poco. Ho grande stima per l’Entella, giovane ma preparata. Tuttavia dobbiamo concentrarci su noi stessi: il nostro atteggiamento e la nostra voglia faranno la differenza. Non possiamo più perdere tempo".

Quanto incide una classifica così corta?

"Molto, ma sarebbe un errore guardarla adesso. Il campionato di B è lungo: dobbiamo svegliarci e sperare di farlo già da domani".