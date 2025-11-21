Palermo, Inzaghi: “Dobbiamo tornare a fare ciò che sappiamo, ho fiducia nei miei ragazzi”

Le parole dell'allenatore dei rosanero in vista del match esterno contro la Virtus Entella

⚽️ 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 16:31)

Filippo Inzaghi è intervenuto nei canali ufficiali in vista del match esterno contro la Virtus Entella in programma domani alle 15:00:

Quanto è importante la sfida contro l’Entella?

"Ogni partita è importante. Non servono troppe parole: dobbiamo tornare a fare ciò che sappiamo, ciò che abbiamo già dimostrato. Mi aspetto una grande risposta sul campo, anche per i tanti tifosi che saranno presenti. Dobbiamo ripartire".

Chiavari può essere un punto di svolta?

"Il campionato è lungo, mancano ancora 28 partite. Dobbiamo pensare gara dopo gara, costruire una mentalità vincente e un gruppo solido. Ogni partita conta, e domani sono curioso di vedere la reazione della squadra. Ho fiducia nei miei ragazzi".

Le parole del direttore Osti sulla tua mentalità vincente?

"Sono contento, ma so cosa si aspettano città, società e dirigenza. Sono concentrato sul lavoro e spero di vedere presto i risultati in campo. Indossare questa maglia è importante: vogliamo ripartire già da domani".