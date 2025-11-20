Palermo, La Repubblica: “Brunori ritorna alle origini, con l’Entella da ex a caccia di gol”

Nel 2022 il capitano è stato l’ultimo del Palermo a segnare a Chiavari, dove aveva giocato l’anno prima

Il Palermo si prepara ad affrontare la Virtus Entella in trasferta, e il focus è inevitabilmente puntato su Matteo Brunori, l'ultimo a segnare un gol rosanero su quel campo. Come sottolinea La Repubblica, quella rete, realizzata su rigore il 17 maggio 2022 nell'andata dei quarti di finale playoff, fu parte fondamentale del bottino di 29 gol che riportò il club in Serie B. Ironia della sorte, Brunori era arrivato in Sicilia tra lo scetticismo generale dopo aver segnato appena quattro reti tra campionato di B e Coppa Italia proprio con la maglia della Virtus Entella. Nonostante le premesse, il bomber è entrato rapidamente nella storia del club e ora si trova a soli cinque gol dagli 81 realizzati da Fabrizio Miccoli, il miglior marcatore rosanero di tutti i tempi.

Il presente del capitano, tuttavia, è quello di un giocatore che si è sbloccato solo due partite fa, in casa contro il Pescara, e che sa bene che la risalita del Palermo in classifica dipende anche dalle sue marcature. L'allenatore Pippo Inzaghi ha sempre espresso grande elogio per il suo capitano, lavorando per ritagliargli un ruolo più centrale in area, pur sapendo che le qualità di Brunori lo rendono utile anche come rifinitore. A Chiavari, il Palermo avrà bisogno della versione più concreta ed efficace di Brunori, indipendentemente dal fatto che parta titolare o subentri per "fare vincere la partita ai suoi compagni di squadra", come ama dire il tecnico.

A livello statistico, l'Entella è tra i bersagli preferiti di Brunori: sebbene il primato spetti al Pisa con sette reti, l'italo-brasiliano ha segnato tre gol contro i liguri (a pari merito con Cosenza, Modena e Juve Stabia). Oltre alla rete in rosanero, Brunori aveva già esultato contro l'Entella con la maglia dell'Arezzo nella stagione 2018/2019, segnando sia all'andata che al ritorno. A proposito di quel gol nei playoff, il Palermo ha dedicato un video sui suoi canali social, mostrando l'esultanza dei tifosi nel settore ospiti, che anche sabato offriranno un bel colpo d'occhio. Nonostante le restrizioni che limitano la trasferta ai soli possessori della tessera di fidelizzazione Siamoaquile card, sono stati venduti circa un migliaio di biglietti, con la disponibilità che si aggiorna di minuto in minuto.

Se Inzaghi decidesse di affidarsi al suo capitano dal primo minuto, Brunori giocherebbe in coppia con Pohjanpalo nel 3-5-2 studiato a Torretta. La mediana sarebbe composta da Palumbo nel ruolo di mezzala con compiti di regista, affiancato da Segre e Blin. Sulle fasce agirebbero Pierozzi e Augello, mentre la difesa a protezione di Joronen vedrebbe Bereszynski, Bani e Ceccaroni. Tra le alternative al vaglio del tecnico c'è anche il doppio trequartista, con Palumbo in posizione più avanzata, eventualità che metterebbe Brunori in ballottaggio con Vasic per un posto in campo.