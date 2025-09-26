Le parole
Palermo, Inzaghi: “Corona e Vasic hanno fatto una grande gara ad Udine. I tifosi….”
Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo in vista del Cesena:
Il mister Inzaghi crede molto nei giovani: qual è stata la risposta ricevuta da quelli impegnati nella gara contro l’Udinese?
"Molto bella, positiva. Alcuni, come Veroli, Peda e Giovane, sono ormai una garanzia per la Serie B. Sono molto contento di averli visti a questi livelli. Ma sono molto soddisfatto anche di Corona e Vasic: hanno fatto una grandissima partita contro giocatori fortissimi, difensori di alta Serie A. Corona ha avuto le sue occasioni, si è disimpegnato molto bene, mentre Vasic ha lottato fino al novantesimo, è rimasto in campo con i crampi e con una distorsione, ma ha continuato a dare tutto. Per me questo è motivo di grande soddisfazione."
A Udine sembrava di giocare in casa. Anche contro il Cesena il sostegno dei tifosi rosanero in trasferta potrà essere un’arma in più?
"Come sempre, anche in trasferta giochiamo spesso in casa. Ma questo deve spingerci a dare sempre il massimo delle nostre possibilità. Se questo Palermo fa il massimo delle proprie possibilità, penso che i problemi siano per gli altri."
© RIPRODUZIONE RISERVATA